«Никаких украшений»: Бабкина рассказала, как Хромченко помогала ей выбрать платье для похода в Кремль

История случилась в 2012 году на инаугурации президента.

Певица Надежда Бабкина вспомнила, как ее коллега по программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко помогала ей выбрать платье для похода в Кремль на инаугурацию президента в 2012 году. К ней она, как выяснилось, часто обращается за советом, когда речь заходит о стиле и моде.

По словам Надежды Бабкиной, ей очень хотелось, чтобы ее заметили на праздничном мероприятии. Хромченко сказала, что необходимо выбрать платье красного цвета, которое привлекает внимание. Выяснилось, что у Бабкиной два платья такого цвета — короткое и подлиннее.

«Лучше длинное. И никаких украшений. Максимум — нитка жемчуга», — сказала Хромченко.

«Я послушно выполнила все, что велела Эвелина, и, представьте себе, произвела на инаугурации настоящий фурор. Моими фотографиями в красном платье пестрел весь Интернет. Вот что значит своевременный совет от профессионала!»

Надежда Бабкина

Об этом и многом другом Надежда Бабкина рассказала в своей книге «Модная народная».

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