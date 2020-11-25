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Лобода с «золотой» сумкой Bottega Veneta устроила дефиле вдоль Персидского залива

Певица в настоящий момент отдыхает в Дубае.

Лобода с «золотой» сумкой Bottega Veneta устроила дефиле вдоль Персидского залива
Светлана Лобода. Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода сейчас приятно проводит время в Дубае. Звезда уже отметилась на пляже в купальнике Chanel, заметив: «Роскошь должна быть удобной».

Аксессуары в отпуске певица тоже подобрала из люкс-сегмента. На прогулке возле знаменитого колеса обозрения «Глаз Дубая» она отметилась с «золотой» сумкой Bottega Veneta. Для своего курортного променада артистка также выбрала черный комбинезон по фигуре асимметричного кроя на одно плечо. Талию звезда подчеркнула ремнем с крупной пряжкой в тон клатчу.

Светлана устроила в стильном наряде дефиле вдоль Персидского залива, сделав несколько фотокадров. Ими звезда поделилась в личном блоге.

«Длинноногая дама», «Вау, какая вы красивая Светлана», «Ногам нет конца и края, вы бесподобны», «Как красиво, огонь!», «Очень красивые длинные и стройные ножки», «Неземная и стильная», — прокомментировали кадры фолловеры.

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