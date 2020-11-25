«Уже не ясно — ковид, не ковид»: Герман-младший сообщил о смерти коллеги Прилучного по «Мажору-3»

Как отметил кинорежиссер, он только недавно вспоминал 45-летнюю Светлану Обидину.

Кинорежиссер Алексей Герман-младший на своей страничке в социальной сети Фейсбук сообщил о смерти актрисы Светланы Обидиной, которой было всего 45 лет.

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже не ясно ковид, не ковид». Алексей Герман-младший

«Молодая совсем, ужас», «Да, я как раз подумала, что вы как-то интуитивно ее вспомнили. Ее уже не было в живых, никто, кроме родных не знал, а вы почувствовали. Страшная и непрозрачная история с ней. Ковид тоже поспособствовал», — отметили в комментариях пользователи.

Позже Герман-младший разместил еще один пост.

«Сколько же уходит в эти дни. Один за одним. День за днем. Вечная память всем. Все это страшно, печально, как-то трагически обыденно. Ужас. Есть хорошее и точное русское слово: «беда». Это беда», — заявил он.

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Напомним, что Светлана Обидина снималась в сериалах «Улица разбитых фонарей-2», «Мажор-3», а также в фильмах «Ветка сирени», «Довлатов» и «Остров».

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