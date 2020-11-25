Двое в розовом: Анжелика и Александр Ревва устроили романтический вечер в цветущем Дубае

Александр Ревва вместе с женой Анжеликой и двумя дочками в настоящий момент наслаждается теплом и морским воздухом в Арабских Эмиратах. Звездная семья остановилась на побережье Персидского залива в Дубае.

Они удачно совмещают тихий отдых в кругу близких с веселыми вечерами в компании подруг и друзей. Например, недавно избранница комика встретилась со своей приятельницей Светланой Лободой в ресторане.

Кроме того, влюбленные супруги не забывают проводить время вместе, радуясь романтическим встречам в лучах заката. В один из последних вечеров резидент Comedy Club пригласил свою благоверную на тихую прогулку по благоухающему саду. Чета продумала тонкости этой встречи до мелочей, облачившись в наряды под стать цветам — в розовых тонах.

Прогулка по саду произвела на Анжелику неизгладимое впечатление, своими чувствами и мыслями она поделилась в личном блоге.

«Я жила в Дубае 2 года, еще в 2000-х я поняла, как же сильно люди любят свою землю, каждый уголок… Здесь ведь вся зелень посажена рукотворно!! Лучшие архитекторы мира работают здесь, самые передовые технологии и самые крутые идеи воплощаются в жизнь. Они спешат вложить средства, чтобы быть лучше из года в год, и это прослеживается в каждой детали. Так любить свою страну достойно большого уважения!» — поведала Ревва.

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