Как правильно мыть голову: советы стилиста
Видео
Смеяться разрешается: лучшие шутки КВН по версии Teleprogramma.pro
Видео

«Мы никогда не были подругами»: Бабкина вспомнила, как над ней «издевалась» Зыкина

По словам певицы, разлад начался после того, как звезда отказалась отдать коллеге солисток «Русской песни».

«Мы никогда не были подругами»: Бабкина вспомнила, как над ней «издевалась» Зыкина
Людмила Зыкина. Фото: Globallookpress.com

Певица Надежда Бабкина заявила, что у нее были достаточно напряженные отношения с советской исполнительницей Людмилой Зыкиной. Конфликт начался после того, как звезда отказалась отдать коллеге солисток «Русской песни», которые должны были подпевать Зыкиной на концертах.

С непониманием Бабкина столкнулась в 1979 году в Ленинграде на конкурсе народной песни. Она была уверена, что поборется за первое место, но не тут-то было.

«Никакого первого места не было. Его не было, потому что Людмила Георгиевна Зыкина, будучи председателем жюри, заявила: «Пока я жива, лучше меня никто не споет. Значит, и первую премию никто не получит, не говоря уж о Гран-при».

Надежда Бабкина

По словам Бабкиной, Зыкиной все было подвластно. Тогда на конкурсе восходящая звезда в итоге довольствовалась второй премией. При этом она призналась, что во время концерта ее трясло. Так хотелось выиграть первый приз.

Надежда Бабкина
Обложка книги Надежды Бабкиной «Модная народная». Фото: издательство АСТ

«Мы никогда не были подругами. Но поддержку Людмилы Георгиевны я ощущала в самые трудные дни невзгод и испытаний», — заметила Бабкина, которая позже не раз встречалась с Зыкиной.

Об этом и многом другом Надежда Бабкина рассказала в своей книге «Модная народная».

Смотрите также: 

Тэги

Людмила ЗыкинаЛюдмила Зыкина последние новостиНадежда БабкинаНадежда Бабкина последние новостиНовости google