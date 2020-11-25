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Просто и стильно: как визуально стать выше без каблуков, рассказал Васильев

Составляя гардероб, необходимо думать о линиях, которые создает одежда.

Просто и стильно: как визуально стать выше без каблуков, рассказал Васильев
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

На «Модном приговоре» гостьей проекта стала очень миниатюрная девушка по имени Мария, которую многие принимают за ребенка. Обладательница внешности Дюймовочки порой страдает из-за этого качества.

Помог участнице шоу Александр Васильев, который объяснил, как с помощью костюма можно стать немного выше, пусть и визуально. Обычно женщины для этого используют высокие каблуки, но они не всегда удобны, да и динамичным молодым мамам вроде гостьи Первого канала это не всегда подходит.

Тогда на помощь идут вертикальные линии, а также длинные диагональные линии по вертикали на одежде, которые визуально вытягивают силуэт, и хозяйка наряда внешне становится выше. На подиуме программы был представлен такой корректирующий комплект.

Стилисты передачи облачили участницу фэшн-эксперимента в белую блузку с модными пышными рукавами и черный комбинезон с одной лямкой — именно она и сделала фигуру более длинной.

«Благодаря этой диагонали Мария стала выглядеть выше», — заметил Александр Васильев.

Также Эвелина Хромченко рассказала, что подобным эффектом обладают брючные однотонные костюмы, которые не только делают женщин внешне выше, но и стройнее.

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