Просто и стильно: как визуально стать выше без каблуков, рассказал Васильев

На «Модном приговоре» гостьей проекта стала очень миниатюрная девушка по имени Мария, которую многие принимают за ребенка. Обладательница внешности Дюймовочки порой страдает из-за этого качества.

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Помог участнице шоу Александр Васильев, который объяснил, как с помощью костюма можно стать немного выше, пусть и визуально. Обычно женщины для этого используют высокие каблуки, но они не всегда удобны, да и динамичным молодым мамам вроде гостьи Первого канала это не всегда подходит.

Тогда на помощь идут вертикальные линии, а также длинные диагональные линии по вертикали на одежде, которые визуально вытягивают силуэт, и хозяйка наряда внешне становится выше. На подиуме программы был представлен такой корректирующий комплект.

Стилисты передачи облачили участницу фэшн-эксперимента в белую блузку с модными пышными рукавами и черный комбинезон с одной лямкой — именно она и сделала фигуру более длинной.

«Благодаря этой диагонали Мария стала выглядеть выше», — заметил Александр Васильев.

Также Эвелина Хромченко рассказала, что подобным эффектом обладают брючные однотонные костюмы, которые не только делают женщин внешне выше, но и стройнее.

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