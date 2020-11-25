Начинала подготовку: Собчак пообещала Авербуху поучаствовать в следующем «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух заявил, что светская львица Ксения Собчак пообещала ему принять участие в следующем «Ледниковом периоде». Как сказал идейный вдохновитель проекта, телеведущая провела несколько тренировок, но потом попросила дать ей паузу.

«В проекте начинала подготовку Ксения Собчак, мы уже тренировались, просто потом Ксюша сказала: «Дайте мне еще паузу, если будет следующий год, я обязательно», потому что ей очень нравится кататься». Илья Авербух

Как отметил Авербух, ему интересно поработать на льду с Собчак. По его словам, она тренировалась с огромным упорством. Правда, в пару ни к кому не встала. Светская львица посещала ледовую арену на протяжении полутора месяцев, сообщает РИА Спорт.

Напомним, что шоу «Ледниковый период» идет на Первом канале. У проекта огромная армия поклонников и очень хорошие рейтинги на телевидении. По задумке, в парах катаются профессиональные фигуристы и звезды шоу-бизнеса.

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