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Начинала подготовку: Собчак пообещала Авербуху поучаствовать в следующем «Ледниковом периоде»

Светская львица уже тренировалась, но попросила хореографа чуть подождать.

Начинала подготовку: Собчак пообещала Авербуху поучаствовать в следующем «Ледниковом периоде»
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Хореограф Илья Авербух заявил, что светская львица Ксения Собчак пообещала ему принять участие в следующем «Ледниковом периоде». Как сказал идейный вдохновитель проекта, телеведущая провела несколько тренировок, но потом попросила дать ей паузу.

Илья Авербух
Илья Авербух. Фото: Globallookpress.com

«В проекте начинала подготовку Ксения Собчак, мы уже тренировались, просто потом Ксюша сказала: «Дайте мне еще паузу, если будет следующий год, я обязательно», потому что ей очень нравится кататься».

Илья Авербух

Как отметил Авербух, ему интересно поработать на льду с Собчак. По его словам, она тренировалась с огромным упорством. Правда, в пару ни к кому не встала. Светская львица посещала ледовую арену на протяжении полутора месяцев, сообщает РИА Спорт.

Напомним, что шоу «Ледниковый период» идет на Первом канале. У проекта огромная армия поклонников и очень хорошие рейтинги на телевидении. По задумке, в парах катаются профессиональные фигуристы и звезды шоу-бизнеса.

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