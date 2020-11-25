«И мы отправились ко мне. Больше он не уходил»: Бабкина вспомнила знакомство с первым мужем

Как отметила звезда, в юности у нее был вольный образ жизни.

Певица Надежда Бабкина рассказала о знакомстве с мужем — барабанщиком Владимиром Заседателевым. Вместе они были с 1974 по 1991 год.

По ее словам, много лет назад она с коллективом «Русской песни» отправилась в Среднюю Азию на фестиваль. В аэропорту они с подругами стали в шутку подбирать себе женихов. Первое время Владимир, на которого будущая звезда обратила внимание, даже не смотрел в ее сторону. Он, кстати, также ехал на этот фестиваль.

«У меня с собой была книжка «Письма незнакомке» Андре Моруа. Я открыла ее и начала громко, с выражением декламировать. Самым сложным оказалось перекричать рев двигателя самолета. Самолеты в то время были шумными, тарахтели со страшной силой, поэтому рассказы Моруа я читала во весь голос».

Надежда Бабкина

Как отметила звезда, мужчина все-таки обратил в итоге на нее внимание. Позже они пересеклись на банкете. Она пригласила будущего мужа на белый танец. В конце вечера Владимир сказал, что уезжает на гастроли по области, но обязательно найдет дерзкую девчонку, которая запала в его сердце.

«Дальше я зажила своей бурной жизнью. Ни о каком одиночестве не было и речи, потому что с нами в поездке находились замечательные ребята из ансамбля Моисеева и хора Пятницкого. Мы встречались каждый день. Выступали на одних площадках, веселились, гуляли все вместе — жили практически одной коммуной», — вспомнила Бабкина.

Через три дня Володя неожиданно объявился. Он спросил звезду, нагулялась ли она. «Нагулялась» — выпалила Бабкина. «Ну, пошли?» — сказал мужчина. «И мы отправились ко мне. Больше он от меня не уходил до конца поездки, после которой нас ждало возвращение в Москву», — отметила исполнительница.

Об этом и многом другом Надежда Бабкина рассказала в своей книге «Модная народная».

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