«Моя старшая доченька Соня»: Брежнева представила наследницу с африканскими кудрями

Вера Брежнева порадовала своих поклонников очередным хитом и клипом под названием «Сестра». В ролике певица задействовала нескольких девушек, которые оказались не профессиональными моделями, а просто подругами звезды. Кроме того, в работе над музыкальным видео приняла участие 19-летняя дочь артистки — Соня Киперман.

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В клипе вместе с Верой и ее наследницей танцуют дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина. Также задействована вокалистка с экзотической внешностью для наших мест, Клео. В личном блоге Брежнева обнародовала кадры, сделанные в процессе съемок.

«Мои сестры. Сестры по духу и даже больше, чем сестра — моя кровиночка, старшая доченька Соня», — написала она.

Дочь Веры выделяется на фото среди девушек африканскими кудрями на светлых волосах.

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