«Я Сталлоне»: Стас Костюшкин мечтает о славе голливудской звезды

Певец Стас Костюшкин в свои неполные пятьдесят лет выглядит потрясающе. Музыкант не скрывает, что много времени проводит в спортзале, и ведет здоровый образ жизни. Все это позволяет Стасу Костюшкину смело позировать на фото в Instagram практически без одежды.

Вокалист обожает демонстрировать свой обнаженный торс, за что ему часто достается от хейтеров, которые просто исходят желчью от зависти к великолепным формам Стаса.



На этот раз Костюшкин предстал перед общественностью в одном банном полотенце, держащимся на талии. Роскошный торс, «кубики» пресса на животе, бицепсы. Почему бы и не сравнить себя со Сталлоне?

«Если на прошлый пост сказали, что я Андрей Малахов, может, теперь побалуете меня и скажете, что я Сталлоне», — напросился на комплимент Стас Костюшкин.

Подписчики вокалиста заявили, что он гораздо круче голливудского мачо. Польстили!

«Вы круче!», «Похож больше всего на Костюшкина. Мощь», «Что б я так выглядел в пятьдесят», « Сталлоне точно», — высказались поклонники Стаса Костюшкина.

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