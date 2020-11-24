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«С огромной душой и вениками»: полуобнаженная Маша Кожевникова показала фото из бани

Актриса и многодетная мама позирует, завернувшись в простынку.

«С огромной душой и вениками»: полуобнаженная Маша Кожевникова показала фото из бани
Маша Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Звезда сериалов и мама троих сыновей Мария Кожевникова эти ноябрьские дни вместе с семьей проводит на Валдае. В Instagram актрисы за последнее время появилось много фото, наполненных уютом и очарованием отдыха в красивейших местах средней полосы России.

Актриса получает настоящее удовольствие от поездки и транслирует это в микроблоге. Абсолютно уверенная в своей красоте и неотразимости многодетная мама показывает себя без макияжа и даже без одежды.

Мария Кожевникова попарилась в русской баньке на Валдае и решила, что об этом непременно должны узнать ее поклонники. Актриса позирует во дворе бани, завернувшись в маленькую простынку. Из одежды на Марии тапочки и шапка, в которой ходят в парную.

Маша Кожевникова показала банное фото
Маша Кожевникова показала банное фото. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Снимок позволяет сделать вывод о том, что Кожевникова находится в прекрасной форме — красивые плечи, длинные стройные ножки и никаких лишних килограммов.

«Я на Валдае, в деревне, и баня на дровах, с огромной душой и вениками», — похвасталась Маша Кожевникова.

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