«Он умирать будет, но сделает мне больно»: отец Жанны Фриске высказался о Дмитрии Шепелеве

Отец покойной певицы Жанны Фриске в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro эмоционально высказался о телеведущем Дмитрие Шепелеве, который уже несколько лет не дает родным исполнительницы видеться с внуком Платоном.

«Он ничего не хочет. Прячется сам и ребенка прячет. Он просто обыкновенная мразь. Не хочу больше ничего о нем говорить. Это мразь. Он умирать будет, но сделает так, чтобы мне было больно. Он хочет всем нам сделать больно. Он ничего больше не хочет». Владимир Фриске

Как заметил Владимир Фриске, в свое время Дмитрий Шепелев говорил, что у ребенка есть две бабушки и два дедушки, но сейчас все забыл.

«Он лишил нас ребенка и внука. Так ему и передайте. У меня все», — заметил отец Жанны Фриске.

Отметим, ранее Анна Семенович заявила в эфире шоу «Эмпатия Манучи», что Дмитрий Шепелев должен позволить бабушке и дедушке Платона видеться с ребенком. Причем она подчеркнула, что первый шаг к примирению должен исходить именно от телеведущего.

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