«Он умирать будет, но сделает мне больно»: отец Жанны Фриске высказался о Дмитрии Шепелеве

Отец покойной певицы Жанны Фриске в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro эмоционально высказался о телеведущем Дмитрие Шепелеве, который уже несколько лет не дает родным исполнительницы видеться с внуком Платоном.
«Он ничего не хочет. Прячется сам и ребенка прячет. Он просто обыкновенная мразь. Не хочу больше ничего о нем говорить. Это мразь. Он умирать будет, но сделает так, чтобы мне было больно. Он хочет всем нам сделать больно. Он ничего больше не хочет».
Как заметил Владимир Фриске, в свое время Дмитрий Шепелев говорил, что у ребенка есть две бабушки и два дедушки, но сейчас все забыл.
«Он лишил нас ребенка и внука. Так ему и передайте. У меня все», — заметил отец Жанны Фриске.
Отметим, ранее Анна Семенович заявила в эфире шоу «Эмпатия Манучи», что Дмитрий Шепелев должен позволить бабушке и дедушке Платона видеться с ребенком. Причем она подчеркнула, что первый шаг к примирению должен исходить именно от телеведущего.