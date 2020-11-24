Как правильно мыть голову: советы стилиста
Видео
Смеяться разрешается: лучшие шутки КВН по версии Teleprogramma.pro
Видео

«Он умирать будет, но сделает мне больно»: отец Жанны Фриске высказался о Дмитрии Шепелеве

Кроме того, Владимир Фриске назвал телеведущего «обыкновенной мразью».

«Он умирать будет, но сделает мне больно»: отец Жанны Фриске высказался о Дмитрии Шепелеве
Владимир Фриске. Фото: Globallookpress.com

Отец покойной певицы Жанны Фриске в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro эмоционально высказался о телеведущем Дмитрие Шепелеве, который уже несколько лет не дает родным исполнительницы видеться с внуком Платоном.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев. Фото: Globallookpress.com

«Он ничего не хочет. Прячется сам и ребенка прячет. Он просто обыкновенная мразь. Не хочу больше ничего о нем говорить. Это мразь. Он умирать будет, но сделает так, чтобы мне было больно. Он хочет всем нам сделать больно. Он ничего больше не хочет».

Владимир Фриске

Как заметил Владимир Фриске, в свое время Дмитрий Шепелев говорил, что у ребенка есть две бабушки и два дедушки, но сейчас все забыл.

«Он лишил нас ребенка и внука. Так ему и передайте. У меня все», — заметил отец Жанны Фриске.

Отметим, ранее Анна Семенович заявила в эфире шоу «Эмпатия Манучи», что Дмитрий Шепелев должен позволить бабушке и дедушке Платона видеться с ребенком. Причем она подчеркнула, что первый шаг к примирению должен исходить именно от телеведущего.

Смотрите также: 

Тэги

Анна СеменовичВладимир ФрискеДмитрий ШепелевЖанна ФрискеПлатон Шепелев