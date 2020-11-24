«Акцент на стройности ножек»: стилист оценила образ мамы Ирины Дубцовой

Известная певица и автор песен Ирина Дубцова несколько лет назад настояла на переезде мамы из Волгограда в Москву. Наталья Дубцова, похоронившая мужа, поселилась в загородном особняке дочери и в Instagram транслирует, что сейчас она абсолютно счастлива. Женщина проводит время в окружении наследницы, внука и домашних питомцев.

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Наталья Дубцова поделилась снимком, сделанным во время недавней прогулки с собачками. Для променада она выбрала белоснежный наряд, в котором, по словам модного эксперта Teleprogramma.pro Ларисы Тимиряевой, стала похожа на внучку Деда Мороза.

«Образ настоящей Снегурочки, — отметила стилист Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro. — Белый монохром просто идеально гармоничен с белым снегом. Все вещи стильного аутфита в тренде: шубка тедди, трикотажное платье с высоким воротом, что сейчас очень модно.

Шапка крупной вязки (крупная вязка просто на пике). Единственное, что можно было бы подправить (при желании), так это сапоги. Длина платья и шубы предполагают более высокую обувь, держащую форму: ботфорты или сапоги тубы, можно жокейские. Добавить объема снизу стоит, чтобы верх не смотрелся перегруженным. Но у такой интерпретации образа тоже есть свой плюс, акцент на стройности ножек».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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