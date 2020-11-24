Умер актер фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Владимир Фирсов

Советский и российский актер, снимавшийся в таких культовых фильмах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Москва слезам не верит», «Осенний марафон» и других, Владимир Фирсов умер 21 ноября. О кончине артиста журналистам стало известно только 24 ноября от сотрудников правоохранительных органов, которые проводят проверку по факту его смерти.

Бездыханное тело Владимира Фирсова обнаружила младшая сестра актера, которая присматривала за пожилым родственником. Женщина немедленно вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшим по вызову врачам оставалось только констатировать факт смерти артиста.

«Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз: острая сердечно-сосудистая недостаточность», — приводит слова своего источника в правоохранительных органах «Комсомольская правда».

Тело скончавшегося артиста отправлено на экспертизу с тем, чтобы установить его точную причину смерти.

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Владимир Фирсов снялся в почти шестидесяти фильмах, но режиссеры доверяли актеру только эпизодические роли. Последние несколько лет жизни артист жил уединенно, не давал интервью и не появлялся на публике.

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