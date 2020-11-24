«Полицейский на меня так орал»: Викторию Боню задержали в аэропорту Парижа

Телеведущая решила улететь на курорт, чтобы там отпраздновать свой день рождения, но ее поездка едва не сорвалась.

Виктория Боня не скрывает, что любит жить на широкую ногу. Она не так давно вновь перебралась в Монако, где теперь живет в апартаментах с видом на побережье. Девушка регулярно гуляет по набережной, облачаясь в наряды люксовых брендов. А накануне она похвасталась новыми часами, которые стоят полтора миллиона рублей. Не удивительно, что свой день рождения она захотела отметить в теплой стране, но ее поездка едва не сорвалась.

24 ноября Боня вышла на связь с подписчиками и рассказала, что ее задержали в аэропорту Парижа. Она была возмущена произошедшим. По словам светской львицы, полицейский повысил на нее голос.

«Я в самолете, лечу отдыхать, потому что мой день рождения в пятницу. Я считаю, что заслужила. Сегодня меня арестовали, в полицию отвезли, в отделение в парижском аэропорту. Полицейский на меня так орал ни за что, ни про что, просто так. Короче, путешествие мое началось», — поделилась девушка.

Она разместила кадры, которые сняла на телефон. На них слышно, как представители правоохранительных органов на повышенных тонах общаются с Викторией. Как оказалось, ее арестовали за то, что она сняла маску, когда пила воду. При этом полицейский просили ее успокоиться, когда Боня просто сидела на стуле.

Однако спустя час ее отпустили. Девушка была рада оказаться в первом классе пассажирского самолета. Она разместилась на своем месте и расслабилась. Боня была облачена в рваные джинсы скинни, толстовку и белую кепку Chanel. Она предпочла оставить в секрете место, где будет праздновать 41-летие. В прошлом году она веселилась на острове с танцующими миллионером Джанлукой Вакки.

Смотрите также: