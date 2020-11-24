«Понял, что я не в себе»: дочь Заворотнюк вспомнила, как добивалась внимания Леонардо Ди Каприо

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна считается довольно популярной блогершей. На Instagram красотки подписаны почти сто пятьдесят тысяч человек. С ними девушка делится деталями своей жизни.

Анна Заворотнюк рассказала историю своей случайной встречи со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо. Шатенка призналась, что ей до сих пор стыдно за тот эпизод.

Анна Заворотнюк уточнила, что сидела со своим парнем на лавочке в одном из районов Нью-Йорка, когда вдруг заметила компанию из трех мужчин, очень красиво одетых и с букетами роскошных роз в руках. В одном из них она узнала Леонардо Ди Каприо.

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Девушка в тот же миг вскочила со скамейки и бросилась к звезде с криками: «Это же Ди Каприо!». Актер предпочел ускорить шаг, а потом побежал и скрылся в одном из зданий. Анну Заворотнюк это не остановило.

«Я рванула за ним, чтобы сфотографироваться, — поделилась девушка. – Но в помещение меня не пустил консьерж — он понял, что я не в себе».

Анна Заворотнюк до сих пор удивляется своей реакции на Ди Каприо. Девушка встречала в жизни много звезд – и российских, и голливудских. Но на всех она реагировала довольно спокойно, ведь она и сама – дочь знаменитости.

«Не знаю, что случилось, почему меня так перекрыло», — признается Анна.

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