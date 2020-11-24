«Цветы жизни»: Мария Порошина показала редкое фото с дочками и сыном

Мария Порошина не только замечательная и востребованная актриса, она еще и мама пяти прекрасных детей. У артистки четыре дочери и маленький сын. Старшую дочку Полину Мария родила в браке с актером Гошей Куценко, еще троих наследниц звезда подарила второму супругу Илье Древнову. А не так давно у артистки родился долгожданный сын, имя его отца Мария Порошина не раскрывает.

Популярной актрисе удивительным образом удается совмещать успешную карьеру и воспитание детей. Мария Порошина каждую минуту своего свободного времени посвящает наследникам и периодически делится с поклонниками совместными снимками с дочками и сыном.

больше по теме «Уверенность мамы»: Порошина запечатлелась в окружении дочек

больше по теме «Уверенность мамы»: Порошина запечатлелась в окружении дочек

Один из очаровательных кадров появился в фанатской группе актрисы в Instagram несколько часов назад. На снимке Мария Порошина запечатлена в компании двух дочерей и сына.

Очевидно, что все четверо счастливы находиться в обществе друг друга и получают явное удовольствие от коммуникаций.

«Дети — цветы жизни», — так подписано фото Марии Порошиной с детьми.

Поклонники актрисы пришли в умилении от трогательного семейного снимка. Они признаются, что нет ничего более прекрасного, чем счастливая мама и ее дети.

«Маша, у вас потрясающий букет!», «Дети — это счастье мамы», «Счастья вам с вашими детками, они чудесные!» — высказываются фанаты Марии Порошиной.

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