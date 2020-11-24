«Просто выросла»: Дарья Пынзарь из «Дома-2» готовится к операции по уменьшению груди

Звезда реалити-шоу призналась, что не в меру большие формы доставляют ей дискомфорт.

Если многие девушки мечтают о том, чтобы стать обладательницами пышного бюста, то бывшую участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь с недавних пор волнует обратный процесс. Блондинка всерьез подумывает о том, чтобы грудь уменьшить.

На своей страничке в Instagram красавица призналась, что очень волнуется перед консультацией с доктором, который будет ее оперировать. Поддержать Дарью сейчас некому — муж блондинки на днях улетел в Турцию. Семья экс-участников реалити-шоу, как известно, живет на два города — Москву и Аланию.

Подписчики Дарьи Пынзарь удивились ее признанию. Все прекрасно помнят, как несколько лет назад блондинка делала операцию по увеличению груди. Собственные скромные формы девушку категорически не устраивали.

Свое решение вновь лечь под нож пластического хирурга Даша Пынзарь объяснила тем, что грудь каким-то чудесным образом увеличилась и доставляет ей неудобства.

«Просто своя выросла еще на два размера и тяжеловато спине», — написала Дарья в комментариях к посту.

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