«Подрался за бабушку в гей-клубе»: Прилучный после избиения высказался о самочувствии

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный накануне оказался в больнице с травмой черепа, гематомами и ушибами. Появилось множестве версий произошедшего. И актер даже посмеялся над ними:

«Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было… Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней — по крайней мере, все посмеемся», — написал Прилучный.

Судя по тому, что актер нашел в себе силы смеяться и отшучиваться, он чувствует себя хорошо. Сам он подтвердил, что сейчас восстанавливается после операции, все идет по плану и в самое ближайшее время он собирается вернуться к привычной жизни.

Актер выразил благодарность врачам, которые сейчас оказывают ему помощь. И отметил, что полиция во всем разберется.

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