«Мы победим»: Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела из-за клеветы о болезни сына

Продюсеру понадобилось полгода, чтобы запустить процесс. Сколько времени уйдет на поиски виновников, а затем и судебные заседания, прогнозировать невозможно.

Яна Рудковская намерена добиться наказания для тех, кто в мае этого года распространил лживую, по ее словам, информацию о проблемах со здоровьем у ее сына Саши Плющенко. Один из телеграмм-каналов со ссылкой на анонимный источник сообщил, как утверждает бизнесвумен, недостоверные данные, в которых нет и крупицы правды.

Эту информацию с легкой руки журналистов подхватили некоторые СМИ. Яна Рудковская тогда была вне себя и пообещала, что заставит всех отвечать за клевету.

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20 ноября правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Продюсер понимает, что адвокатам и ее семье придется пройти сложный путь, но настроена она вполне позитивно.

«Мы долго к этому шли, и впереди нас ждет долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим», — высказала уверенность Яна Рудковская в Instagram.

А вот известный адвокат Юрий Шель не очень-то разделяет оптимизма продюсера. В беседе с Teleprogramma.pro Юрий Львович отметил, что вряд ли юристам Рудковской удастся добиться реального наказания для клеветников, да и на большую сумму компенсации морального ущерба рассчитывать тоже не стоит.

«Судиться и добиваться наказания за клевету, безусловно, надо, но перспективы очень туманны, — отметил Юрий Шель в разговоре с Teleprogramma.pro. — Доказать факт клеветы очень сложно, нужны очень четкие и выверенные доводы. Статьи по клевете у нас в стране очень слабые, сроки условные. Сумма морального ущерба — максимум миллион рублей, да и это большая редкость. Как правило, суды назначают компенсацию в размере 10–50 тысяч рублей».

Справка Teleprogramma.pro:

Адвокат Юрий Шель — почетный адвокат РФ. Лингвист. Адвокатский стаж с 2001 года.