«Совсем уже за идиотов держат»: Милявская обрушилась с жесткой отповедью на страховщиков

Лолита Милявская обозлилась на страховую компанию, которая отказала ей в выплатах. Певица в пух и прах разнесла болгарскую фирму, из-за которой терпит убытки.

Оказалось, что в жилье исполнительницы прорвало трубу, затопило сразу несколько квартир снизу. Но, так как была оформлена страховка, Лолита не думала переживать. А вот когда страховщики отказались компенсировать ущерб, тогда певица схватилась за голову.

«В моей квартире в Болгарии лопнула труба, и затопило не только мою квартиру, но и два этажа ниже. У меня сгнило все, у людей этажом ниже тоже. Но не переживала сильно, ведь я ранее застраховала квартиру и гражданскую ответственность и была уверена, что все будет нормально. Каково же было мое удивление, когда мне отказали в возмещении затрат. Знаете почему?» — возмущается знаменитость.

Оказалось, в страховой посчитали, что длительное отсутствие собственника жилья является основанием для отказа. Певице так и заявили: мол, не владела своим имуществом. Это настолько возмутило артистку, что она решила сделать компании антирекламу. Лолита записала разгромное видео, которое опубликовала в Instagram.

Надо сказать, что это уже не первая неприятность c данной квартирой. После покупки новая собственница с ужасом обнаружила, что рядом находится свиноферма, откуда доносятся неприятные запахи. А потом перед домом еще и стройку развернули, в итоге квартира теперь находится не на первой линии у моря, а на второй, из-за чего резко упала в цене, пишет сайт OA.

«Представляете, пока делали экспертизу затопления, мне эта фирма выслала новую страховку на следующий год! Совсем уже за идиотов держат. Моя страница всегда предупреждает либо о качестве, либо о тех, с кем нельзя сходить в туалет на одном гектаре», — резко высказалась певица.

Ранее 56-летняя певица раскрыла свой секрет похудения. Она смогла сбросить более десятка лишних кг и удивила поклонников соблазнительными формами, сообщает 5-tv.ru.