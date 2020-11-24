«Молочная девочка»: бывший муж Юлии Началовой отметил первый день рождения дочери

Накануне в семье Евгения Алдонина и его красавицы-жены Ольги был большой праздник. Супруги отметили день рождения младшей дочери Анжелики. Крошке исполнился ровно год.

В честь этого события счастливые родители празднично украсили квартиру воздушными шариками, пригласили гостей, которых угощали шикарным тортом, декорированным ягодами малины и фигуркой Единорога — персонажа, от которого в восторге все маленькие девочки.

«Молочная девочка», — подписала один из снимков в сториз Instagram мама виновницы торжества Ольга Алдонина.

В числе приглашенных на праздник была и дочка Евгения Алдонина, рожденная в браке с певицей Юлией Началовой. Напомним, звезда скончалась в марте 2019 года, ее дочка Вера осталась сиротой. К счастью, девочке очень повезло с папой и мачехой. Вера Алдонина много времени проводит в семье отца, дружна с его второй женой Ольгой и с удовольствием нянчится с младшими братом и сестренкой.

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Стоит отметить, что неделю назад свое 33-летие отметила жена Евгения Алдонина. В подарок от мужа молодая женщина получила «мерседес».

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