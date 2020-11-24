По стопам родителей: сын-красавчик Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой выпустил трек «Неон»

Василий пробует себя в музыке, и у него уже есть поклонники.

Красавчик-сын музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой 21-летний Василий в Instagram представил фрагмент своего нового трека «Неон». Как известно, с недавних пор молодой человек пробует себя в музыке. Судя по всему, он решил пойти по стопам звездных родителей.

«Здорово, народ. 24 ноября, а это значит, что трек «Неон» в Сети на всех площадках. Мною долгожданный и, надеюсь, вами. Слушайте, скачивайте. Ссылка в описании. Погнали». Василий Рыбин

Отметим, что Василий Рыбин — единственный сын звезд. В детстве он занимался карате и завоевал огромное количество медалей на различных соревнованиях. Молодой человек учится во МГИКе на режиссера театральных представлений.

Известно, что у Василия есть любимая девушка. Вместе с ней он ходил в школу и садик. Правда, пока жениться пара не планирует. Рыбин и Сенчукова отмечали, что с нетерпением ждут, когда сын сделает их бабушкой и дедушкой.

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