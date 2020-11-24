«Отношение руководства ко мне ухудшилось»: Макс Колесников объявил об уходе из «Дома-2»

Участник реалити-шоу «Дом-2» Максим Колесников пробыл на проекте девять месяцев. Накануне молодой человек принял неожиданное для многих решение уйти с телестройки. Ранее «Дом-2» покинула избранница Максима Анастасия Стецевят.

Парень решил последовать за ней. Да и к тому же, по словам Колесникова, в последнее время на телестройке он чувствовал себя не так комфортно, как раньше.

«Отношение у руководства «Дома-2» ко мне ухудшилось, думаю, они не одобряли мой выбор в пользу Анастасии Стецевят», — написал Максим Колесников в Instagram.

Экс-участник реалити-шоу добавил, что его фактически поставили перед выбором: проект или отношения с девушкой. Он выбрал второе.

Молодой человек поблагодарил телестройку за возможность получения бесценного опыта, а также Максим добавил, что признателен за поддержку своим фанатам.

Стоит отметить, что это не первый уход Колесникова с телестройки. Первый раз он покинул ее вместе с Аленой Рапунцель.

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Однако после первой же крупной ссоры, случившейся буквально через пару дней самостоятельной жизни, Максим Колесников вновь появился в периметре.

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