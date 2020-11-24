«Я вынужденно бездействую»: Евгений Гришковец столкнулся с финансовыми трудностями

Евгений Гришковец находится в Калининграде, как он сам говорит: «Вынужденно бездействую». Писатель и драматург, как и многие, столкнулся с финансовыми сложностями на фоне пандемии. Многие спектакли были отменены из-за болезни, теперь же из-за правила заполнять залы только на 25%, не удается окупить расходы на аренду театра.

«Я понимаю, что во время жестких войн и эпидемий театр и раньше не работал и что надо потерпеть. Но решение чиновников, которым они установили двадцатипятипроцентную рассадку зрителей, не покрывает даже расходы на аренду театра. Я считаю, что это абсолютное предательство исполнительского искусства!» — цитирует портал «ФАН» Гришковца.

Писатель отметил, что работать в таких условиях просто невозможно. Он хотел бы в следующем году поставить пьесу в Театре Пушкина, но утверждать что-либо в нынешних обстоятельствах сложно. А переходить на онлайн-формат Гришковец категорически не хочет. Уверен, что «все это чепуха и не настоящее».

«Я могу писать книги. Но это долго и без замысла делать глупо. Я хотел поставить свою первую эстрадную программу. Были планы, и я ее уже хотел в мае представить… Но сейчас живые представления невозможны, а другой альтернативы я не вижу», — пожаловался Гришковец.

В 2020 году на финансовые сложности жалуются многие знаменитости. Недавно ведущий Андрей Ургант заявил, что находится на грани бедности. А вот в Госдуме подобные откровения звезд называют шантажом, пишет сайт «Актуальные новости».