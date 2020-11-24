«Вы с Самбурской следующие жертвы Паши»: Семенович родилась с Муцениеце и Карпович в один день

Певица Анна Семенович в Instagram, возможно, сама того не подозревая, тонко потроллила актрис Агату Муцениеце и Мирославу Карпович. Как отметила звезда, она всегда гордилась, что родилась 1 марта. По ее мнению, появиться на свет в первый день весны очень романтично.

«А вот еще очень талантливые девушки, которые родились со мной в этот день. Видимо 1 марта на эту планету приходит много творческих людей. И это прекрасно. Есть у меня подписчики, которые роились с нами в один день?»

Анна Семенович

На кадре можно увидеть актрис Агату Муцениеце и Мирославу Карпович, а также телеведущую Настасью Самбурскую. Все они также родились 1 марта.

Между тем в комментариях пользователи высмеяли Семенович. «Вы с Самбурской следующие жертвы Паши», «Хороший троллинг получился. Агата и Мирослава рядом», «Аня, Агату с Мирославой рядом зря поставила».

Напомним, что актер Павел Прилучный развелся несколько месяцев назад с женой актрисой Агатой Муцениеце. Сейчас у него роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Смотрите также: