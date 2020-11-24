«Заметка эта чисто для примера»: Шнуров ответил жене Михайлова после критики ее мужа

Музыкант заявил, что умеет не только писать стихи, но и сочинять музыку.

Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в соцсетях в стихотворной форме ответил жене музыканта Стаса Михайлова Инне и всем недовольным, кто осуждает его за так полюбившиеся многим «стихи на злобу дня».

Напомним, что на днях Шнуров в стихотворной форме высмеял Михайлова, который, по слухам, в период пандемии не платит своим артистам деньги и те влачат жалкое существование. В ответ жена Стаса Михайлова Инна в соцсетях осудила музыканта. Она отметила, что ей неприятно видеть подобные стихотворения, когда коллега поливает грязью другого музыканта. «А господин Шнуров пусть сторонится меня лично, так как у меня удар справа тяжелый, я за себя не ручаюсь. Слишком многих людей он обидел», — заявила, в частности, жена Стаса Михайлова.

В ответ Шнуров привел заголовок, который появился в одном из СМИ. «Джульетту» на музыку Сергея Шнурова представит петербургский БДТ». «Заметка чисто для примера», — написал он ниже и пригласил всех на премьеру. Правда, в его стихотворении в очередной раз не обошлось без нецензурной лексики.

Ранее музыкант Александр Ф. Скляр заявил, что Стас Михайлов якобы бросил своих артистов в пандемию на произвол судьбы. Как утверждала Инна Михайлова, певец позже извинился перед коллегой, так как ляпнул непроверенные слова.

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