71-летний Грачевский рассказал, как Дрожжина и Цивин пытались с ним подружиться

«Отец» «Ералаша» признался, что говоря об этой паре, ему хочется помыть руки и прополоскать рот.

Актриса Наталья Дрожжина и ее муж, юрист Михаил Цивин, в настоящее время обвиняются в мошенничестве. Пара, как полагает следствие, вывела огромные деньги со счетов вдовы и дочери актера Алексея Баталова. Более того, они завладели недвижимым имуществом. После того, как подробности произошедшего стали достоянием общественности, многие знаменитости припомнили, как имели дело с этой парой.

Создатель «Ералаша» 71-летний Борис Грачевский поведал порталу Teleprogramma.pro, как однажды Цивин и Дрожжина привезли из Франции его дочке обновку. «Видимо, и со мной хотели дружить», — считает Грачевский.

Вспомнил «отец» «Ералаша» и историю о том, как Дрожжина через весь город везла баночку икры актрисе Римме Марковой. И счел это очень странным.

«Говоря о них, мне хочется помыть руки и прополоскать рот. Это мерзопакостно. Я уверен в том, что она никакая не заслуженная артистка, а он даже не юрист», — уверен Грачевский.

Грачевский подчеркнул при этом, что не желает паре тюрьмы. А посоветовал бы уехать во Францию, где у них есть жилье.

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