Модный трикотаж и трендовые кроссовки: беременная невестка Валерии похвасталась обновками

Младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, и его жена Лиана недавно раскрыли пол ребенка, который вскоре появится у пары. Девушка носит под сердцем дочку, сейчас она на восьмом месяце. Будущие родители активно готовятся к пополнению в семье, они переехали в новые просторные апартаменты, а сын Валерии обзавелся дорогостоящим автомобилем.

Лиана старается скрасить свои будни и периодически выезжает на шопинг. Недавно вместе со своей мамой она ездила закупаться приданым для малышки. А накануне похвасталась обновками, которые приобрела для себя.

Невестка Валерии решила утеплиться и приобрела трендовый трикотажный костюм на зиму. Кроме того, девушка не смогла выбрать между двумя парами кроссовок и взяла обе. Это культовые модели Adidas, которые есть у каждой уважающей себя звездной модницы.

Напомним, Лиана Волкова и Арсений Шульгин поженились в августе, спустя год отношений. Свадьба прошла роскошная, на ней присутствовали многие отечественные селебрити, а Валерия исполнила романс для первого танца молодоженов.

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