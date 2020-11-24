Разжалованный адвокат Эльман Пашаев заболел коронавирусом

Эльман Пашаев стал популярен на всю страну после того, как взялся защищать Михаила Ефремова. Актера посадили на 8 лет, а адвоката лишили статуса, но это не мешает ему работать. Юрист оказывает консультации в гражданских процессах.

Пока Ефремов в тюрьме винит защитника в столь суровом наказании, Пашаев признается, что клиентов стало в несколько раз больше.

Недавно юриста постигла беда: его семью не обошел стороной коронавирус. Об этом правозащитник сам сообщил в Instagram.

«Дорогие друзья! Я пока болею. Надеюсь, что совсем скоро мы с вами увидимся и услышимся. Всем здоровья! Берегите себя!!!» — написал Эльман Пашаев. View this post on Instagram A post shared by Эльман Пашаев (@pashaev.elman)

Пока не известно, кто кроме самого юриста в его семье заразился CoViD-19. Подписчики пожелали ему скорее справиться с болезнью и вернуться к делам.

После процесса над Михаилом Ефремовым статуса адвоката лишился не только Пашаев, но и его коллега Александр Добровинский. Он защищал сторону пострадавших и, по мнению Совета Адвокатской палаты Москвы, действовал некорректно. Это решение Добровинский намерен обжаловать в суде, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее появились новости, что жена Михаила Ефремова планирует развестись с ним. Действующий адвокат актера заявил, что пока не в курсе данных новостей и никаких поручений от Софьи Кругликовой у него нет, сообщает телеканал «360».