«Какая девочка!»: Подольская восхитилась женой Реввы в платье-балахоне цвета фламинго

Анжелика в настоящий момент отдыхает в Дубае, наслаждаясь летними нарядами и теплом.

Анжелика Ревва вместе с мужем Александром Реввой и двумя дочерями в настоящий момент отдыхает в Арабских Эмиратах. Девушка удачно совмещает семейный отдых с приятным времяпровождением с подругой.

Недавно звезда отметилась в ресторане с певицей Светланой Лободой. Приятельницы выбрали платья-комбинации, отдав предпочтение контрастным моделям. Артистка облачилась в черный наряд, а избранница резидента Comedy Club – в белый.

Теперь же Анжелика решила побаловать себя и своих фолловеров яркими красками. Она примерила платье-балахон цвета розового фламинго.

«Посылаю вам запахи цветов, которые благоухают в этом саду… Пусть они наполнят нежными сладкими ароматами ваши сны», — подписала она кадр в личном блоге.

«Ух, какая девочка!» — отреагировала на фото певица Наталья Подольская.

Не смогли оставить пост Реввы без лайка также такие звезды, как Инна Маликова, Виктория Галустян и Яна Расковалова.

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