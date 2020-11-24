«Его нельзя было не любить»: Вертинская вспомнила свой яркий роман с Тарковским

По словам актрисы, он был гением, но замуж ее так и не позвал.

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с режиссером Андреем Тарковским.

«Андрей Тарковский — это такая персона. Гениальный художник. Серьезный, трагический человек. У меня такое уважение к Андрею. Его нельзя было не любить. Его нельзя было не утешить. Он просто святой». Марианна Вертинская

При этом актриса призналась, что дважды отказывалась играть в фильмах Тарковского. «Меня утвердил Хуциев. Мой любимый фильм был «Весна на Заречной улице». Он был зрелый мастер. Он тут мне Андрей предложил какую-то маленькую роль. Пройтись по какому-то мостику. Я отказала ему. А когда я прочла сценарий другого фильма Тарковского «Андрей Рублев», то он мне предложил сыграть дурочку… Стала допытываться до Андрея. Он мне сказал: «А что тебе играть? Ты и так дурочка». Замуж я тоже за него не вышла. Он только все говорил, но к маме моей руки не ходил и не просил», — заметила актриса.

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Напомним, что Марианна Вертинская три раз была замужем. Кроме того, у нее было множество романом с известными актерами и режиссерами.

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