«И Андрон, и Никита любят, чтобы женщина была слегка дурочкой»: Вертинская о Михалковых-Кончаловских

Как отметила актриса, ее сестра не смогла найти счастья в браке с режиссером.

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» нелестно отозвалась о семействе Михалковых-Кончаловских.

«Все Михалковы-Кончаловские — и Андрон, и Никита — любят, чтобы женщина была слегка дурочкой. Чтобы она была такая: дом, дети, семья и так далее. Но Настя, которая была женой Никиты, совершенно не такая. Она становилась на ноги. У нее была адская популярность. Письма к ней таскали ящиками. Никита хотел, чтобы она сидела дома и качала ребенка».

Марианна Вертинская

Как отметила Вертинская, ее сестра Настя — творческий человек. «Этого не могло быть, чтобы она сидела все время около ребенка. Если бы они позже встретились, то, возможно, прожили бы долгую жизнь с Никитой», — заметила она.

Напомним, что Марианна Вертинская встречалась какое-то время с Андроном Кончаловским. А ее сестра Анастасия была пят лет замужем за Никитой Михалковым и родила от него сына Степана.

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