Собчак запечатлела сына на прогулке с его улыбчивым иностранным учителем

4-летний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон уже давно изучает английский язык.

Сейчас мальчик даже учится в международной школе ISM, где уроки ведутся исключительно на иностранном. А раньше малыш постигал азы зарубежной лингвистики в частном детском саду в Одинцово, который основал тьютор из Суринама Травольта.

Как он выглядит, Собчак показала в личном блоге, запечатлев с ним сына во время прогулки. Мальчик облачился в серую вязаную куртку на замке-молнии, синюю шапочку с меховым помпоном, черные брючки и кроссовки. Шею ребенка украшал стильно повязанный шарф.

Судя по всему, у педагога и Платона действительно сложились неплохие отношения — оба просто светились от счастья, радуясь встрече.

Напомним, совсем недавно наследник светской львицы отметил свой день рождения. Ради этого события бывшую жену навестил Максим Виторган, который явился на семейный праздник вместе с дочерью Полиной.

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