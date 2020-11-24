Смеяться разрешается: лучшие шутки КВН по версии Teleprogramma.pro
Видео
«Жизнь других» на Мальдивах: почему местного жителя за пьянство могут посадить в тюрьму,…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Попросила у них орхидею зимой»: Вертинская вспомнила, как Михалков и Миронов боролись за ее сестру

По словам актрисы, два известный актера боролись за сердце ее родственницы.

«Попросила у них орхидею зимой»: Вертинская вспомнила, как Михалков и Миронов боролись за ее сестру
Марианна Вертинская. Фото: Globallookpress.com

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как за сердце ее родной сестры Анастасии воевали актеры Никита Михалков и Андрей Миронов.

Анастасия Вертинская и Никита Михалков
Анастасия Вертинская и Никита Михалков. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«За Настей ухаживали Андрей Миронов и Никита Михалков. Когда у меня был роман с Андроном Кончаловским, то Никита все время просил меня познакомить его с Настей. Никита был мне тогда по плечо. Такой галчонок, галчонок. Он в итоге начал за ней ухаживать. Никита брал пенициллиновую бутылочку, отливал у мамы духи. Потом ставил Насте под дверь и убегал. Он был совсем еще юный, понимаете. Он не был еще в нашей компании. Ничего еще не сыграл в то время».

Марианна Вертинская

Как отметила Вертинская, ее родная сестра оказалась дамой не промах. «Она сказала, что выйдет замуж за того, кто ей подарит зимой орхидею. Какая орхидея зимой? У Миронова был знакомый дизайнер в посольстве по фамилии Николаев. Миронов ему сказал, что нужна сиреневая орхидея. И пришел к ней однажды с коробкой, в которой была прозрачная орхидея. А Никита принес митенки такие черные кружевные. И Настя вышла замуж за Никиту», — заявила актриса.

Никита Михалков и Анастасия Вертинская были вместе с 1966 по 1971 год. В этом браке родился сын Степан.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия ВертинскаяАндрей МироновМарианна ВертинскаяНикита МихалковПрограмма "Судьба человека"