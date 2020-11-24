«Голубой леопард»: Навка показала одно из своих любимых платьев

В этом наряде фигуристка выступила на Олимпиаде в Турине.

Татьяна Навка обнародовала в личном блоге архивное видео, снятое на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Тогда она вместе с Романом Костомаровым заработала уверенное золото.

больше по теме Лиза Галкина повторила образ Аллы Пугачевой, примерив темный наряд с белым воротником Ранее о тренде на подобные одеяния рассказывал Александр Васильев.

«Наш с Ромой оригинальный танец! Экспрессивный, ритмичный, откатанный с душой, энергией и профессионализмом! Буря эмоций снаружи и внутри, но при этом вся сила воли и стремление к победе! Это такой микс чувств, вы себе не представляете!» — написала она в личном блоге.

Уверенности в победе спортсменке придали не только отработанная техника и сильный партнер, но и красивый сценический наряд. А он, к слову, хоть и нравился самой Татьяне, был не очень понятен ее окружению.

«Одно из моих любимых платьев. А ведь в голубой леопард не верил никто, кроме меня. В итоге оказалось, что это попадание в 6.0!» — поведала Навка.

Отметим, что выступление на Олимпиаде стало красивой точкой в профессиональной карьере звезды. Получив чемпионский титул, она вместе с Костомаровым объявила, что больше не будет участвовать в спортивных соревнованиях и ограничится выступлениями в шоу.

Смотрите также