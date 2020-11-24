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«Никогда ему этого не прощу»: Вертинская вспомнила болезненное расставание с Кончаловским

Как отметила актриса, с режиссером ей было очень интересно по жизни.

«Никогда ему этого не прощу»: Вертинская вспомнила болезненное расставание с Кончаловским
Андрей Кончаловский. Фото: Globallookpress.com

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с режиссером Андреем Кончаловским. Мужем и женой они в итоге так и не стали.

Марианна Вертинская
Марианна Вертинская. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он влюбился в меня. И я влюбилась в него. Он был шикарный, вальяжный, свободный человек. Он был очарователен абсолютно. Такой прелестный человек необычайной эрудиции. С ним было интересно. Все ходили тогда компаниями в рестораны вместе и мы тоже».

Марианна Вертинская

Как отметила Вертинская, когда Андрон приходил к ним в дом, то падал на колени перед ее матерью и кричал: «Я так люблю Машку». «Он меня почему-то всегда Машкой называл. Когда мы расстались, то я плакала… Никогда этого ему не прощу. Он женился в итоге на Наташе Аринбасаровой, а не на мне. Мы как-то с ним отдалились. Он привез Наташу домой. Она была похожа на японку. Такая прямая как японская статуэточка», — заметила Вертинская.

Напомним, что Марианна Вертинская три раза была замужем. Кроме того, у нее было множество романом с известными актерами и режиссерами.

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