«Никогда ему этого не прощу»: Вертинская вспомнила болезненное расставание с Кончаловским

Как отметила актриса, с режиссером ей было очень интересно по жизни.

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с режиссером Андреем Кончаловским. Мужем и женой они в итоге так и не стали.

«Он влюбился в меня. И я влюбилась в него. Он был шикарный, вальяжный, свободный человек. Он был очарователен абсолютно. Такой прелестный человек необычайной эрудиции. С ним было интересно. Все ходили тогда компаниями в рестораны вместе и мы тоже». Марианна Вертинская

Как отметила Вертинская, когда Андрон приходил к ним в дом, то падал на колени перед ее матерью и кричал: «Я так люблю Машку». «Он меня почему-то всегда Машкой называл. Когда мы расстались, то я плакала… Никогда этого ему не прощу. Он женился в итоге на Наташе Аринбасаровой, а не на мне. Мы как-то с ним отдалились. Он привез Наташу домой. Она была похожа на японку. Такая прямая как японская статуэточка», — заметила Вертинская.

Напомним, что Марианна Вертинская три раза была замужем. Кроме того, у нее было множество романом с известными актерами и режиссерами.

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