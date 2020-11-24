Акцент на принт: дочка Малинина в день рождения нарядилась в силуэтное платье с рукавами-фонариками

В семье Александра и Эммы Малининых накануне отмечалось семейное торжество. Их близнецы Фрол и Устинья отпраздновали 20-летний юбилей. И хотя сейчас брат с сестрой находятся в разных странах — Устинья учится в консерватории в Лондоне, а Фрол получает образование в Мюнхене, — родители все равно уделили им самое пристальное внимание в этот день.

Именинница Устинья устроила у себя дома праздничный вечер с подругами. Девушка для званого ужина нарядилась в силуэтное платье с цветочным принтом и огромными рукавами-фонариками. Дочка Малинина загадала желание и задула свечи сразу на двух именинных тортах.

«С днем Рождения, принцесса», «Милая красивая Устинья, счастье тебе и твоим родителям», «Очень красивой девушке самые лучшие пожелания счастья, удачи, любви, благополучия! С днем рождения и будь счастлива, красотка!», «Какое красивое платье!!» — пишут фолловеры.

Устинья поступила в этом году в Королевскую академию музыки, где учится на оперном отделении. Девушка мечтает стать звездой сцены.

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