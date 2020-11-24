«Разбил телефон и унизил морально»: дочь певицы Славы рассказала о насилии со стороны возлюбленного

Старшая дочь певицы Славы 21-летняя Александра Морозова рассказал о насилии со стороны некогда любимого человека. По ее словам, в ее жизнь однажды пришла сильная влюбленность, но конфликты с молодым человеком происходили регулярно. Парень не поддерживал девушку в непростые моменты, когда ей не хватало уверенности, а наоборот унижал морально. Девушку он обзывал ничтожеством и говорил, что никто на нее не обратит никогда внимания.

«Когда я однажды сказала, что хочу взять паузу в отношениях, то он пришел в нетрезвом виде, разбил мой телефон и унизил настолько, что я сломалась морально. Потом было самое тяжелое».

Александра Морозова

По словам Александры, она полностью ушла в себя. Не делилась с близкими своими пробелами. Мать не понимала, что с ней происходит. Лишь со временем девушка поняла, что стала жертвой абьюзера. Как добавила Морозова, в такие непростые моменты жизни не стоит уходить в себя. Каждый человек по-своему уникален и неповторим. Надо всегда верить в лучшее, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Александра Морозова родилась у певицы Славы в 1999 году. С отцом ребенка она давно рассталась. У исполнительницы есть еще одна дочь Антонина. Девочке в этом году исполнится девять лет.

Сморите также: