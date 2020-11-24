Стиль во всем: Бородина появилась на съемках в бархатном жакете с атласными лацканами и кожаных шортах

Ксения Бородина — бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. За всю историю телепроекта она помогла тысячам пар разобраться в отношениях — выяснить, построить и разобраться. Сама теледива счастлива пять лет в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым.

В свои 37 лет Ксения Бородина следит за фигурой, выбирает трендовые наряды, которые помогают подчеркнуть ей достоинства силуэта, а также регулярно пополняет гардероб актуальными вещами и аксессуарами. Каждое появление Бородиной в кадре — это возможность похвастаться стильным аутфитом.

И накануне телеведущая предстала перед камерами в бордовом бархатном жакете с атласными черными лацканами и кожаных шортах. В качестве обуви красавица предпочла свои любимые ботинки Prada — их она приобрела совсем недавно, но уже полюбила всей душой.

К слову, не так давно модница пополнила гардероб еще одной сумочкой Dior. Она выбрала бежевый оттенок модели, которая у нее уже была в черном цвете.

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