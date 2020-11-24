«Огонь!»: Цыпкин не сдержал эмоций, увидев Ходченкову в ванной

Светлана Ходченкова сделала селфи в собственной ванной, обнародовав его в личном блоге. Фото привлекло ее фолловеров в основном двумя моментами: во-первых, актриса собрала волосы зубной щеткой, а во-вторых, сделала такой взгляд, мимо которого не смогла пройти даже ее коллега Стася Милославская.

«Настроение перед завтрашней премьерой «На острие», — прокомментировала свое фото Светлана. «Ну, таким взглядом точно можно уколоть», — ответила ей возлюбленная Александра Петрова.

Писатель Александр Цыпкин тоже не стал скрывать своего восторга. «Огонь!» — отметился он в комментариях.

К слову, Стася Милославская и Светлана Ходченкова снялись вместе в картине Эдуарда Бордукова «На острие». Героини девушек — саблистки, по сюжету спортивной драмы они борются за место в олимпийской сборной. Их профессиональное состязание постепенно переходит в разряд жизненного испытания. В широкий прокат в кинотеатрах страны лента выходит 26 ноября.

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