«Женщина в кино перестает быть гарниром»: Андреева рада, что появилось много девушек-режиссеров

Как отметила актриса, она всегда находится в состоянии борьбы.

Актриса Паулина Андреева согласилась с тем фактом, что женское кино переживает в России новое рождение. По ее словам, за последнее время появилось много женщин-режиссеров, которые себя проявляют в творчестве.

«Мне очень нравится, что женщина в кино перестает быть гарниром. Что героини становятся осмысленными и интересными, они действуют. Это очень круто». Паулина Андреева

Как отметила Паулина Андреева, она и сама постоянно находится в состоянии борьбы. Она хочет всем доказать, что женщина тоже способна мыслить.

В то же время она заметила, что часто к актрисам мужчины относятся все-таки несправедливо. Они называют их красавицами, что сразу же ставит под сомнение интеллектуальные способности, сообщает портал srsly.ru.

Напомним, что Паулина Андреева в прошлом году сыграла пушную свадьбу с режиссером Федором Бондарчуком. Общих детей в этом союзе пока нет. При этом звезда не раз отмечала, что мечтает в будущем о потомстве.

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