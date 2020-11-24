«Я – Большая Мама, мой муж – Орлиная Гора»: жена Эрнста рассказала о домашних играх в индейцев

Актриса Софья Эрнст заявила, что для нее в жизни островком нормальности является родной дом. При этом в квартире они с мужем, генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, сходят порой с ума и делают все, что им заблагорассудится.

«Мне нравится шум, нравится играть в индейцев, у всех в семье есть имена — я Большая Мама, у нас есть Орлиное Перо, Глубокая Вода, Зоркий Глаз и мой муж — Орлиная Гора».

Софья Эрнст

Как отметила Софья Эрнст, у ее мужа, конечно, как и у любого человека, есть недостатки. Она бы мечтала с любимым порой пошалить и «устроить что-нибудь этакое». В то же время она понимает, что такое никогда не произойдет. Муж может себе позволить выпить максимум бокал вина. У него очень много работы, которая требует ответственности. Актриса уже привыкла, что их совместный отпуск может порой прерваться. Это ее расстраивает, но она понимает, что у Константина есть важные обязанности, сообщает портал sobaka.ru.

больше по теме Софья Эрнст рассказала, в какой вид спорта хочет в будущем отдать своих детей У актрисы подрастают две дочки и сын от генерального директора Первого канала.

Напомним, что Константин и Софья Эрнст сыграли свадьбу в 2017 году. У пары трое детей — две дочери и сын, который появился на свет в 2020 году.

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