«Да, есть такие мужики: вечно молодой, вечно с мамой»: Казьмина высказалась об Аршавине

Журналистка Алиса Казьмина в Instagram высказалась в завуалированной форме о своем бывшем муже — футболисте Андрее Аршавине, с которым она рассталась несколько лет назад.

«Кто знает, тот поймет. Да, есть такие мужики: вечно молодой, вечно с мамой». Алиса Казьмина

«А разве таких баб не бывает? Вечно на шее у родителей», «Это, конечно, прекрасная фраза», — отметили в комментариях подписчики.

Напомним, что Алиса Казьмина и Андрей Аршавин сыграли свадьбу в 2016 году. До этого они несколько лет встречались. Журналистка познакомилась с футболистом во время одного из модных показов в Лондоне, где пробовала себя в качестве модели.

Брак с Аршавиным получился недолгим. В 2019 году она подала на развод. Причиной, как отмечала Казьмина, стали многочисленные измены игрока. При этом в браке у них появилась дочь Есения. Ребенок живет сейчас с мамой. Андрей Аршавин не поддерживает отношений с дочкой.

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