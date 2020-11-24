«Иногда нужно посидеть и подумать»: Стриженова подловила внука в деловой позе с соской

Маленькому Пете всего два годика.

52-летняя Екатерина Стриженова поделилась редким кадром своего единственного внука Пети. Малыш вместе со своей 32-летней мамой, дочкой телеведущей Анастасией и 39-летним папой Петром живет в Нью-Йорке.

В кадре двухлетний мальчик восседает в кресле, положив ногу на ногу, задумчиво глядя вдаль. Вид при этом у ребенка получился невероятно деловым. Комичности образу придает бутылка с соской, которую Петя потягивает в этот, судя по виду, очень эпичный момент.

«Иногда нужно посидеть и подумать, как жить дальше…#петяпетрович #хорошосидим», — шутливо прокомментировала снимок Екатерина.

Отметим, что у ведущей есть вторая дочь Александра. Ей 19 лет, девушка является студенткой Высшей школы современных социальных наук Московского госуниверситета.

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