«Михайлов не должен содержать трудоспособных артистов»: Лена Миро заступилась за певца

По ее мнению, «здоровые румяные мужики и бабы» могут найти способ заработать сами.

Блогер Лена Миро, известная своими порой нелестными высказываниями в адрес различных персон из мира шоу-бизнеса, в «Живом журнале» неожиданно встала на защиту музыканта Стаса Михайлова, который, по некоторым данным, в период пандемии бросил на произвол судьбы своих артистов и не помогает им в тяжелые времена рублем.

Как отметила Лена Миро, она не понимает, почему музыкант должен помогать «здоровым румяным мужикам и бабам» из своего коллектива, которые могут сами найти работу в этот непростой период и себя прокормить. По ее словам, благотворительность необходимо оказывать только детям и инвалидам.

«Ни Стас Михайлов, ни тем более государство не должны содержать трудоспособных артистов. Нет денег? Нет накоплений? Иди и пой в переходе, с голоду не помрешь». Лена Миро

Ранее музыкант Александр Ф. Скляр заявил, что Стас Михайлов только бахвалится, а на самом деле не помогает артистам своего коллектива в период пандемии. В то же время сразу несколько певцов из коллектива Михайлова заявили, что это неправда. Своих людей артист на произвол судьбы не бросил.

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