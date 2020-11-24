«Он честно остановился»: Карибидис объяснил, почему Мартиросян покинул «Камеди Клаб»

Шоумен Демис Карибидис в эфире шоу PeopleTalk.TV объяснил, почему его давний друг, юморист Гарик Мартиросян, перестал появляться на «Камеди Клаб», где раньше у него постоянно были умопомрачительные и крайне смешные номера.

«Он честно остановился. Мне кажется, он почувствовал: то, что говорит со сцены «Камеди», не смешно. Потому что у тебя поменялся фон, либо ты сам поменялся. Люди тебя уже воспринимают как какого-то другого человека,с другим статусом». Демис Карибидис

По словам Карибидиса, Мартиросян прекрасно себя проявлял в те годы в программе «Прожекторперисхилтон», которая выходила на Первом канале. Люди стали путать его образы в этой программе и в «Камеди Клаб». Как добавил Карибидис, несмотря на свой уход из популярного проекта, Гарик Мартиросян все равно остается одним из главных и самых смешных юмористов страны.

Напомним, что Мартиросян и Карибидис познакомились в далеком 1996 году. Тогда еще никому не известный Демис пришел в команду КВН «Новые армяне». С этого момента и началась их дружба.

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