Хромченко назвала одежду, которую нельзя носить без длинных перчаток

Перчатки для россиянок — не столько стильный аксессуар, сколько способ уберечь кожу рук от осенних и зимних холодов. Однако Александр Васильев и Эвелина Хромченко посоветовали женщинам переоценить свое отношение к ним. Произошло это в эфире «Модного приговора» на Первом канале.
Историк моды подчеркнул, что красивые перчатки могут поставить яркий акцент во всем образе, сделать его максимально элегантным и женственным. А ведущая добавила, что, к тому же этот аксессуар сейчас в трендах, и назвала самые актуальные — длинные, те, что закрывают полностью запястья и доходят до локтя. Они создают приятный флер загадочности и утонченности. К тому же…
«Высокие перчатки в безумной моде в нынешнем сезоне!» — аргументировала стилист.
А в случае с популярными сегодня рукавами длины «три четверти» на куртках, пальто, шубах и плащах, считает Эвелина, они просто необходимы. Иначе комплект выглядит некрасиво и неполноценно.
«Голые руки создают дополнительный контраст, визуально делая их более короткими», — пояснила ведущая шоу.
Смотрите также