Хромченко назвала одежду, которую нельзя носить без длинных перчаток

Перчатки для россиянок — не столько стильный аксессуар, сколько способ уберечь кожу рук от осенних и зимних холодов. Однако Александр Васильев и Эвелина Хромченко посоветовали женщинам переоценить свое отношение к ним. Произошло это в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

больше по теме Идея необычного завтрака: Высоцкая дала рецепт сладких блинов из овсянки Блюдо актриса готовит с бананом.

Историк моды подчеркнул, что красивые перчатки могут поставить яркий акцент во всем образе, сделать его максимально элегантным и женственным. А ведущая добавила, что, к тому же этот аксессуар сейчас в трендах, и назвала самые актуальные — длинные, те, что закрывают полностью запястья и доходят до локтя. Они создают приятный флер загадочности и утонченности. К тому же…

«Высокие перчатки в безумной моде в нынешнем сезоне!» — аргументировала стилист.

А в случае с популярными сегодня рукавами длины «три четверти» на куртках, пальто, шубах и плащах, считает Эвелина, они просто необходимы. Иначе комплект выглядит некрасиво и неполноценно.

«Голые руки создают дополнительный контраст, визуально делая их более короткими», — пояснила ведущая шоу.

Смотрите также