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«Это станет ударом»: жена Ефремова подает на развод

Друг артиста рассказал о решении Кругликовой.

«Это станет ударом»: жена Ефремова подает на развод
Михаил Ефремов. Фото: Global look press.

Звукорежиссер Софья Кругликова решила официально разорвать отношения с Михаилом Ефремовым. Об этом «КП» поведал близкий друг актера.

«Софья собралась разводиться, принципиальное решение принято. Для Миши это станет ударом», — рассказал он.

По его словам, женщина не смогла простить мужу его измену с артисткой Дарьей Белоусовой, о которой узнал весь белый свет после аварии. Кроме того, приятель не исключает, что тут не обошлось без меркантильного расчета. Пока Ефремов находится в колонии, расторгнуть с ним брак и разделить имущество будет намного проще.

Михаил Ефремов с женой Софьей Кругликовой.
Михаил Ефремов с женой Софьей Кругликовой. Фото: Евгений Гусев / КП

Адвокат Виктория Дергунова объяснила изданию, что приобретенное в браке имущество после развода делится пополам, независимо от того, кто зарабатывал на него. А при наличии несовершеннолетних детей (их у супругов трое), нажитое отторгается еще и в их пользу. То есть у Михаила Ефремова после процесса может остаться минимум материальных благ.

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