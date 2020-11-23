«Всем выплачиваются деньги»: музыканты Стаса Михайлова опровергли слова уволенного гитариста

Вячеслав Кузнецов назвал артиста лжецом и заверил, что тот уволил его в период пандемии коронавируса, оставив без помощи. Однако пресс-секретарь звезды Анна Исаева пояснила, что у уволенного музыканта просто был конфликт с певцом. На самом деле все обстоит иначе.

Стас Михайлов является одним из самых востребованных артистов в России. Недавно он пел для Татьяны Навки и ее близких, когда фигуристка отмечала день рождения мамы. На концертах певца всегда аншлаги, но в этом году ему пришлось отменить несколько выступлений из-за пандемии коронавируса. При этом в эфире одного из телеканалов он заявил, что звезды не нуждаются в поддержке государства, несмотря на сложную ситуацию. По словам знаменитости, он поддерживает всех членов своего коллектива.

Вскоре разгорелся скандал, так как его интервью увидел уволенный гитарист Вячеслав Кузнецов. Мужчина назвал Стаса Владимировича лжецом и рассказал, что артист не только не помог ему, когда музыкант попросил материальной поддержки в период карантина, но и уволил его. Пресс-секретарь Михайлова Анна Исаева опровергла эту информацию. Она отметила, что певец на протяжении всего периода пандемии не оставляет своих музыкантов и помогает, насколько может.

«В коллективе все хорошо: происходят выплаты для поддержания артистов и музыкантов, менеджмента. Всем выплачиваются деньги, чтобы люди могли в ситуации, которая сложилась в стране, не голодать и чувствовать себя защищенными. Это правда и абсолютно точно», — высказалась Исаева.

Она подчеркнула, что у экс-гитариста просто не сложились отношения с певцом после того, как он проигнорировал выступление Михайлова в Якутии. По словам Анны, другие музыканты не имеют претензий к артисту. Ее слова подтвердили и члены коллектива Стаса Владимировича.

«Хочу сказать, что я услышал сегодня в СМИ неправду по поводу того, что наш работодатель Стас Михаилов нас не поддерживает. Это неправда! Он делает выплаты для музыкантов для поддержания наших семей!» — пояснил Владимир Федоренко, соло-гитарист.

С ним оказалась солидарна и Людмила Никонович, работающая со звездой больше семи лет. Она назвала Михайлова прекрасным человеком и работодателем. По ее словам, певец никого не бросает в сложной ситуации и помогает, когда члены коллектива заболевают или просто нуждаются в финансовой поддержке. Людмила считает слова уволенного гитариста сфабрикованным обманом.

Бас-гитарист Владимир тоже поддержал певца и добавил, что Михайлов регулярно поощряет своих работников премиями и никого не бросает в период пандемии.

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